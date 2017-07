2017 World BMX Championships Cruiser Results

The results are in from the first day of competition, cruiser classes, at the 2017 UCI BMX Championships at Rock Hill South Carolina USA.

Here’s how it went down.

12 and Under Cruiser Boys

THOMAS TUCKER – AUS NOAH MIGUEL – USA JAYCE BARTLEY – USA RONALD KIM – USA NATHAN KITCHEN – USA CANNON WOOD – USA CALLUM HOWARTH – AUS TY BEADLE – USA

13 and 14 Cruiser Boys

DYLAN WOOD – USA COLE ZUFELT – CANADA ANDRES FELIPE PEREZ QUINTERO – COLOMBIA COLTEN LANDWER – USA SEPPE LAENEN – BELGIUM IGNACIO AGUILERA – CHILE THOMAS BERGBOER – NETHERLANDS MARCO RADAELLI – ITALY

15 and 16 Cruiser Boys

JUAN CAMILO RAMIREZ VALENCIA – COLOMBIA CAMERON BRAMER – USA MAURICIO MOLINA – CHILE EVAN SINCHAK – USA TYLER CACCIOLA – USA ROBERT DELLERT – USA CARLOS MARIO ALVAREZ RANGEL – COLOMBIA HUNTER BROWN – USA

17-24 Cruiser Men

TAYLOR RIEDEMANN – USA STEVEN LEWIS – USA JESSE WELCH – USA BRANDON PROPHETER – USA JULIAN MATEO MARTINEZ AGUIRRE – COLOMBIA MICHAEL BOYLE – USA SHANE HARLOW – USA DYLAN LE TRUDET – FRANCE

25-29 Cruiser Men

ROBIN VAN DER KOLK – NETHERLANDS DIRK WINTER – AUS MAXIME DELAPORTE – FRANCE KÉVIN LUNA – FRANCE BRENNAN BUISO – USA GUSTAVO MESQUITA SILVA – BRAZIL ANTOINE DEROIN – FRANCE JASON MORRIS – USA

30-34 Cruiser Men

KEVIN DELPORTE – FRANCE FABIAN HERNANDEZ CASALLAS – COLOMBIA CARLOS MANRIQUE – VEN FABIO AGUSTIN SATTLER – ARGENTINA RICK VAN DEN DIKKENBERG – NETHERLANDS JOSE LUIS DIAZ MONTAÑA – COLOMBIA CHARLY GAILLARD – FRANCE MIGUEL CASTRO – VEN

35-39 Cruiser Men

JONATHAN SUAREZ – VEN DORUS BRINK – NETHERLANDS ADAM TREADWELL – USA RAUL RUIZ ASTORGA – BOLIVIA JUSTIN WIKE – USA JONAS HARMON – USA ADAM SCOTT – USA WILLIAM MURRAY – USA

40-44 Cruiser Men

CHAD STREET – USA LUKE SEGAL – USA JEAN RENAUD DUCOS DE LAHITTE – FRANCE MATT DALLAS – USA CHRISTOPHE TARDIVET – FRANCE JÉRÔME MOLLIER – FRANCE RODRIGO CARRILLO – MEXICO LEONARDO CAZÉ DOS SANTOS JUNIOR – BRAZIL

45-49 Cruiser Men

RICHARD VAN ZOMEREN – NETHERLANDS ALAN HILL – GREAT BRITAIN SHAWN DIPRETE – USA TOBY JOHNSON – USA RAUL GOMEZ – USA OLIVIER IMBERT – FRANCE JASON CARNES – USA DOMINGOS ALEXANDRE LAMMOGLIA – BRAZIL

50 and Over Cruiser Men

TODD PARRY – USA VINCENT CLAESSENS – SWITZERLAND LUC KOEHLER – FRANCE MELVIN HAYES – USA WILLIAM SMART – USA STEVE CLARK – USA BOB COOVER – USA JOHN PRINGLE – USA

16 and Under Cruiser Girls

JESSIE SMITH – NEW ZEALAND TESSA MARTINEZ – FRANCE JAYCIE SINCLAIR – USA MCKENZIE GAYHEART – USA ROMINA GABRIELA MIRANDA URGILEZ – ECUADOR CARLY JACOBS – USA GABRIELLE CRANE – USA RYENN CAPITANI – USA

17-29 Cruiser Women

OLIVIA ARMSTRONG – USA ADRIAN SANDERS – USA MIKAELA LIXANDRU – USA SAMANTHA MILLER – USA TAMAR VEDDER – NETHERLANDS ROSE ELLEN HOKE – USA KORIE GILBERT – USA CARLY DYAR – USA

30-39 Cruiser Women

KARLA ORTIZ – CHILE COURTNEY TOMEI – USA RACHAEL BLACKWELL – USA SILJE RUBAEK SIMONSEN – DENMARK CARLEY YOUNG – USA AMANDA MORGAN – AUS ANNELIES ALFERINK – NETHERLANDS ANA OLIVEIRA – PORTUGAL

40 & Over Cruiser Women

KERSTIN MEYER – GERMANY ANNE PRAUD – FRANCE DEBORAH WILLIAMS – CANADA REBECCA NEUS – NETHERLANDS KIM BATSFORD – GREAT BRITAIN LETITIA WEATHERHEAD – AUS FIONA LANGFELDT – AUS SANDY CAMERON – AUS