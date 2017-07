2017 World Championships at Rock Hill USA This Week

The 2017 UCI World BMX Championships are on this week at Rock Hill, South Carolina, USA.

We’ve pieced together some useful links, a basic schedule with multiple time zones and other information.

Make sure you check it out and be ready for some of the best racing action this year.

Where

Novant Health BMX Supercross Track

1307 Riverwalk Parkway

Rock Hill, South Carolina, USA

When

July 25-29, 2017

Racing Schedule

Tuesday 25 July

South Carolina

USA Melbourne

AUS London

UK Los Angeles

USA Auckland

NZ 8:00 am 10:00 pm 1:00 pm 5:00 am 12:00 am Wed 26

All cruiser classes

Wednesday 26 July

South Carolina

USA Melbourne

AUS London

UK Los Angeles

USA Auckland

NZ 8:00 am 10:00 pm 1:00 pm 5:00 am 12:00 am Thu 27

5-11 Boys & 5-12 Girls

Thursday 27 July

South Carolina

USA Melbourne

AUS London

UK Los Angeles

USA Auckland

NZ 8:00 am 10:00 pm 1:00 pm 5:00 am 12:00 am Fri 28

12-16 Boys & 13-16 Girls

Friday 28 July

South Carolina

USA Melbourne

AUS London

UK Los Angeles

USA Auckland

NZ 8:00 am 10:00 pm 1:00 pm 5:00 am 12:00 am Sat 29

17 & Over men and women plus Masters

Saturday 29 July

South Carolina

USA Melbourne

AUS London

UK Los Angeles

USA Auckland

NZ 3:30 pm 5:30 am Sun 30 8:30 pm 12:30 pm 7:30 am Sun 30

Elite Classes

Links