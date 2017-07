2017 World Champs 12-16 Boys & 13-16 Girls Results

The 12-16 Boys & 13-16 Girls classes were run on day three of the UCI World Championships at Rock Hill USA.

Here’s how the finals played out.

Boys 12

THOMAS TUCKER – AUS HJALTE BECH FELDT – DENMARK NOAH MIGUEL – USA JACK GREENOUGH – NEW ZEALAND LEO ACCARD – FRANCE GAVIN STAZETSKI – USA TYLER BAILEY – USA JAMES WILLIAMS – USA

Girls 13

LÉA BRINDJONC – FRANCE KIRA HILL – AUS KJELLE POETS – BELGIUM DOMENICA GISSEL MORA CORDERO – ECUADOR RYENN CAPITANI – USA RICHELLE SHRIVER – USA BROOKE CRAFT – USA VICTORIA AGUSTINA CARDOSO – ARGENTINA

Boys 13

GIAN RENATO – AUS MIGUEL ANGEL RESTREPO RAMOS – COLOMBIA SANTIAGO SANTA MORENO – COLOMBIA SEPPE LAENEN – BELGIUM JORDAN SHARPE – AUS ALEX MIRAMONTES – USA KAREPA HEKE KAIAWHA – NEW ZEALAND VALENTINO ELIZONDO – USA

Girls 14

MARIANE BELTRANDO – FRANCE ESJA SHRIVER – USA MIA CHRISTENSEN – DENMARK VALENTINA VELASQUEZ BARDALES – COLOMBIA VALENTINA MUÑOZ VANEGAS – COLOMBIA SHANNON PETRE – AUS MADELYNN DESANTIS – USA LAUREN ANYON – GREAT BRITAIN

Boys 14

JACK KELLY – USA LUKE SHRIEVER – GREAT BRITAIN DYLAN WOOD – USA COLE ZUFELT – CANADA HENRY CHUDZIK – USA COOPER MERITO – NEW ZEALAND MARCO RADAELLI – ITALY HUGO DE FLUE – FRANCE

Girls 15

NADINE AEBERHARD – SWITZERLAND PAYTON RIDENOUR – USA NATALEE DAUGHERTY – USA LEXIS COLBY – USA ELLIE FEATHERSTONE – GREAT BRITAIN AGUSTINA CAVALLI – ARGENTINA MCKENZIE GAYHEART – USA DES’REE BARNES – AUS

Boys 15

TATYAN LUI HIN TSAN – FRANCE FRANCO MATURANO – ARGENTINA RYAN TOUGAS – CANADA JACK DAVIS – AUS GIANLUCA POLLEFIET – BELGIUM COREY TAYLOR – AUS ALEJANDRO ECHEVERRI ZAPATA – COLOMBIA ZACH PATERSON – NEW ZEALAND

Girls 16

JESSIE SMITH – NEW ZEALAND INDY SCHEEPERS – NETHERLANDS ZOÉ CLAESSENS – SWITZERLAND LORSYN AFFOO – AUS SAM VAN OSS – NETHERLANDS LEILA HENRY – SWITZERLAND JORDAN SCOTT – USA EMILY HAYES – USA

Boys 16

JEREMY BODZEN – FRANCE LUCAS AUCHECORNE – FRANCE SAMUEL ZAPATA GIRALDO – COLOMBIA HUNTER BROWN – USA DAVID RAMIREZ – ARGENTINA SPENCER COLE – USA MATTHEW TIDSWELL – AUS PIETER VAN LANKVELD – NETHERLANDS