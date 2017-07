2017 World Champs 5-11 Boys & 5-12 Girls Results

Day two of the UCI World Championships is completed and the results are in.

This is how it went down.

Boys 5 and 6

JOSEPH MATHER – USA DAVID ALLEN – USA HENRY LENERS – USA HARLEY BRADSHAW – AUS MILES HONTZ – USA IAN BRUNETTI – USA KEEGAN SKINNER – USA BENSON DANIELO – USA

Girls 5-7

ELLIE CAREY – USA MARIANA AGUILERA COLLAZOS – BOLIVIA MEG CANNON – NEW ZEALAND RILIE GLEESING – USA MANA SAWADA – JAPAN RYLEN BAYLY – USA CHARLOTTE HECKENDORF – USA KAYLIN SUN – USA

Boys 7

DYLAN PATTERSON – USA ELI STATON – USA DOMINIC BUCH – CANADA COREY TOWNLEY – USA JULES KASPER – SWITZERLAND PATRIKS KRAUKLIS – LATVIA DWAYNE M.LL MCCORMICK CALDERÓN – PUERTO RICO COLLIN BLATCHLEY – USA

Girls 8

GUADALUPE PALACIOS PALOMEQUE – COLOMBIA SOPHIA PRESTON – AUS MIA CUSTER – USA MATHILDA LEAK – GREAT BRITAIN CALLIE VOIGT – USA AINARA SERRANO BARROSO – COLOMBIA ISLA BASA – AUS KATE CLARRIDGE – USA

Boys 8

CARTER COCHRAN – USA HAYDEN PASSANISI – USA JUSTIN PERKINS – USA DEON GOORMAN – NETHERLANDS CARLOS HINESTROZA TORRES – COLOMBIA FINLEY HOUGH – GREAT BRITAIN JOSHUA MCGUIGAN – USA MATTEO PIGO – USA

Girls 9

TAYLOR SPRATT – USA ELSA RENDALL TODD – GREAT BRITAIN JULIE GEERS – BELGIUM LUCY SIMPSON – GREAT BRITAIN ESME BROOK – GREAT BRITAIN SOPHIA RODRIGUEZ – USA TALIA LAMBERT – USA KEEAIRA SHERRILL-HILL – USA

Boys 9

CANE WOOD – USA BAILEY MILLS – AUS CAMERON GATT – AUS TOMMY BRUNEY – USA GAIGE GOMOLICKE – USA LUKE BROOKE-SMITH – NEW ZEALAND CHRIS FELKER – USA RUDOLFS SIKLIS – LATVIA

Girls 10

DANICA ANDERSON – USA NICOLE FORONDA CASTRO – COLOMBIA PORTIA EDEN – AUS CHRISTINA CUNNINGHAM – USA SANNE LUMBEECK – BELGIUM ANAÏS GARNIER – FRANCE SOFIA ARRIETA GUTIERREZ – COLOMBIA LILY GREENOUGH – NEW ZEALAND

Boys 10

COLE FREDERICK – USA KARTER MONTELLANO – USA SEAN DAY – USA KRISTERS APELS – LATVIA JUAN DAVID MUÑOZ GONZALEZ – COLOMBIA RYDER LAWRENCE – USA EVAN OLIVIERA – FRANCE FLETCHER KLEPIAK – AUS

Girls 11

KATJA SHRIVER – USA SARA ISABEL GARCIA MARIN – COLOMBIA GRECIA CRISTODULO HASSENTEUFEL – BOLIVIA SACHA MILLS – AUS BETSY BAX – GREAT BRITAIN SACHA EARNEST – NEW ZEALAND AVA CORLEY – USA PAULA KIBARE – LATVIA

Boys 11

RONALD KIM – USA OLIVER JACKSON – CANADA FEDERICO ARIEL CAPELLO – ARGENTINA THALES LAUFFER SCHULLER – BRAZIL BRENT JOHNSON – SOUTH AFRICA WYATT WORTH – USA BANYAN HOWELL – USA CHARLES ST ROMAIN – USA

Girls 12

LEILA WALKER – NEW ZEALAND SILVANA MUÑOZ JIMENEZ – COLOMBIA ANNABELLA HAMMONDS – USA DESERAE ROMERO – USA ANGELA MARIA PYA RIVERA TORRES – PERU GIANNA DAVILA – USA LISSI VAN SCHIJNDEL – NETHERLANDS MANUELA MUÑOZ VELEZ – COLOMBIA