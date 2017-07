2017 World Champs 17 & Over classes & Masters Results

Day four of the UCI World Championships at Rock Hill USA are done, and results are in for the final day of the challenge classes.

These are your finals results.

Men 17-24

ALEC BOB – USA CAMERON MOORE – USA KEVIN SPANNINGA – NETHERLANDS BEAU PRATT – AUS TAYLOR RIEDEMANN – USA ANTHONY BUCARDO – USA SULLIVAN FINCH – USA MICHAEL BOGAERTS – BELGIUM

Women 17-24

OLIVIA ARMSTRONG – USA CHARLOTTE GREEN – GREAT BRITAIN ADDISON FINCH – USA EMILY GREEN – GREAT BRITAIN BAILEE ENLOW – USA ELIDA BEEMAN – USA STEPHANI MORIN – USA LAUREN STACK – GREAT BRITAIN

Men 25-29

ROBIN VAN DER KOLK – NETHERLANDS MAIK BAIER – GERMANY JASON MORRIS – USA ADAM BRAZIL – GREAT BRITAIN DIRK WINTER – AUS ANTOINE DEROIN – FRANCE MAXIME DELAPORTE – FRANCE GUSTAVO MESQUITA SILVA – BRAZIL

Women 25 and Over

LIEKE KLAUS – NETHERLANDS COURTNEY TOMEI – USA KARLA ORTIZ – CHILE ASHLEE HILL PETTINELLI – USA RACHAEL BLACKWELL – USA MAURANE FRANCOIS – FRANCE CARLEY YOUNG – USA PAULINE DELORME – FRANCE

Men 30-34

FABIO AGUSTIN SATTLER – ARGENTINA SCOTT WATERHOUSE – GREAT BRITAIN FRÉDÉRIC BOUVARD – FRANCE GABRIEL JAIME CASTRILLON VALLEJO – COLOMBIA THOMAS CANE – USA CHRIS SUTTON – USA LUIS ANTONIO PRETEL ROSERO – ECUADOR JONNATHAN CHISLETT – SOUTH AFRICA

Men 35 and Over

JONATHAN SUAREZ – VEN GREGORY ROMERO – USA PERSON PAULETTO – BRAZIL HUGO MARTINS – PORTUGAL ADAM SCOTT – USA AURELIEN BALU – FRANCE JUSTIN WIKE – USA STEEVE VANDEPUTTE – FRANCE

Masters 30 and Over

TYLER BROWN – USA DORUS BRINK – NETHERLANDS JOSE LUIS DIAZ MONTAÑA TOMAS FERNANDEZ – USA JASON KELLY – NEW ZEALAND KEVIN DELPORTE – FRANCE CRISTIAN DANIEL BECERINE – ARGENTINA MICKAËL LE CANN – FRANCE