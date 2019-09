2019 UCI Supercross Round 9 & 10, Santiago Del Estero Argentina, Schedule, Live Video & Links

The 2019 UCI Supercross World Cup series concludes in Santiago Del Estero Argentina with rounds 9 & 10 this weekend.

Here’s a schedule and collection of links that should help you find all the information you should need for following the racing and results over the weekend. The schedule has local starting times for many major cities world wide.

Current Top Ten

Elite Women SMULDERS Laura NED 970 WILLOUGHBY Alise USA 910 BAAUW Judy NED 725 STANCIL Felicia USA 695 VALENTINO Manon FRA 685 CHRISTENSEN Simone DEN 670 AFREMOVA Natalia RUS 630 SAKAKIBARA Saya AUS 515 REYNOLDS Lauren AUS 490 PAJON Mariana COL 485

Elite Men KIMMANN Niek NED 1005

CAMPO Alfredo ECU 700

DAUDET Joris FRA 680

RENCUREL Jeremy FRA 625

GRAF David SUI 615

ANDRE Sylvain FRA 579

SHARRAH Corben USA 555

MAHIEU Romain FRA 500

WHYTE Kye GBR 450

HARMSEN Joris NED 407

?

Schedule

Round 9 on Saturday 28 September race starts at Santiago Del Estero at 13:20 (Local time)

Live stream start time

Auckland 5:20 am (Sunday) London 5:20 pm Los Angeles 9:20 am Melbourne 2:20 am (Sunday) New York 12:20 pm Phoenix (RTB) 9:20 am

Racing Schedule

Saturday 28 September 2019* Start Finish Duration Activity 9:00 AM 11:55 AM 2:55 Practice 1:20 PM 1:55 PM 0:35 Men Round 1 1:55 PM 2:10 PM 0:15 Women Round 1 2:10 PM 2:15 PM 0:05 Break 2:15 PM 2:30 PM 0:15 Men – Last Chance 2:30 PM 2:40 PM 0:10 Women – Last Chance 2:40 PM 2:55 PM 0:15 Break 2:55 PM 3:25 PM 0:30 Men 1/16 Finals 3:25 PM 3:45 PM 0:20 Break 3:45 PM 4:00 PM 0:15 Men 1/8 Finals 4:00 PM 4:20 PM 0:20 Break 4:20 PM 4:30 PM 0:10 Men 1/4 Finals 4:30 PM 4:40 PM 0:10 Women 1/4 Finals 4:40 PM 4:50 PM 0:10 Break 4:50 PM 5:00 PM 0:10 Men 1/2 Finals 5:00 PM 5:10 PM 0:10 Women 1/2 Finals 5:10 PM 5:20 PM 0:10 Break 5:20 PM 5:30 PM 0:10 Men Finals 5:30 PM 5:40 PM 0:10 Women Finals 5:40 PM 5:50 PM 0:10 Award Ceremony

Round 10 on Sunday 29 September race starts at Santiago Del Estero at 13:00

Live stream start time

Auckland 5:00 am (Monday) London 5:00 pm Los Angeles 9:00 am Melbourne 2:00 am (Monday) New York 12:00 pm Phoenix (RTB) 9:00 am

Racing Schedule

Sunday 29 September 2019* Start Finish Duration Activity 11:30 AM 12:40 PM 1:10 Practice 12:40 PM 1:00 PM 0:20 Break 1:00 PM 1:35 PM 0:35 Men Round 1 1:35 PM 1:50 PM 0:15 Women Round 1 1:50 PM 1:55 PM 0:05 Break 1:55 PM 2:10 PM 0:15 Men – Last Chance 2:10 PM 2:20 PM 0:10 Women – Last Chance 2:20 PM 2:35 PM 0:15 Break 2:35 PM 3:05 PM 0:30 Men 1/16 Finals 3:05 PM 3:25 PM 0:20 Break 3:25 PM 3:40 PM 0:15 Men 1/8 Finals 3:40 PM 3:55 PM 0:10 Break 3:55 PM 4:05 PM 0:10 Women 1/4 Finals 4:05 PM 4:15 PM 0:10 Men 1/4 Finals 4:15 PM 4:25 PM 0:10 Break 4:25 PM 4:35 PM 0:10 Women 1/2 Finals 4:35 PM 4:45 PM 0:10 Men 1/2 Finals 4:45 PM 4:55 PM 0:10 Break 4:55 PM 5:05 PM 0:10 Women Finals 5:05 PM 5:15 PM 0:10 Men Finals 5:15 PM 5:25 PM 0:10 Award Ceremony

Live Stream

Links